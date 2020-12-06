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06 декабря 00:39
автор: Виктор Шарафудинов

«Интер» на своем поле обыграл «Болонью», одержав третью победу кряду

Сине-черные вышли на второе место в серии А.

Миланский «Интер» в десятом туре чемпионата Италии обыграл дома «Болонью» с результатом 3:1.

После первого тайма команда Антонио Конте вела 2:0. Бельгийский нападающий Ромелу Лукаку открыл счет на 16-й минуте, а марокканский защитник Ашраф Хакими отличился на 45-й.

На 67-й гости отквитали один мяч стараниями хавбека Эмануэля Виньято, но второй гол Хакими на 70-й обезопасил победу сине-черных.

«Интер» набрал 21 очко и поднялся на второе место в турнирной таблице. У лидера «Милана» 23 очка, и свой матч 10-го тура команда Стефано Пиоли проведет вечером 6 декабря в гостях у генуэзской «Сампдории».

«Болонья» занимает десятое место, имея 12 очков.

13 декабря состоятся матчи «Кальяри» – «Интер» и «Болонья» – «Рома».

источник: «Советский спорт»
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