«Интер» на своем поле обыграл «Болонью», одержав третью победу кряду

Миланский «Интер» в десятом туре чемпионата Италии обыграл дома «Болонью» с результатом 3:1.
После первого тайма команда Антонио Конте вела 2:0. Бельгийский нападающий Ромелу Лукаку открыл счет на 16-й минуте, а марокканский защитник Ашраф Хакими отличился на 45-й.
На 67-й гости отквитали один мяч стараниями хавбека Эмануэля Виньято, но второй гол Хакими на 70-й обезопасил победу сине-черных.
«Интер» набрал 21 очко и поднялся на второе место в турнирной таблице. У лидера «Милана» 23 очка, и свой матч 10-го тура команда Стефано Пиоли проведет вечером 6 декабря в гостях у генуэзской «Сампдории».
«Болонья» занимает десятое место, имея 12 очков.