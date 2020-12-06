«Барселона» уступила в гостях «Кадису». У команды Кумана уже четыре поражения в испанской примере

В 12-м туре чемпионата Испании «Кадис» на своем поле обыграл «Барселону» с результатом 2:1.

Форвард хозяев Альваро Хименес открыл счет на восьмой минуте. «Барселона» отыгралась на 57-й, когда защитник хозяев Педро Алькала направил мяч в свои ворота, но гол Альваро Негредо на 63-й принес победу «Кадису».

Команда из Андалусии обыграла сине-гранатовых впервые с 1991 года. Стоит также напомнить, что 17 октября «Кадис» одержал выездную победу над «Реалом» (1:0).

Клуб, который в прошлом сезоне выступала в сегунде, занимает в данный момент пятое место, набрав 18 очков в 12 матчах.

«Барселона» идет на седьмой строчке турнирной таблицы, имея 14 очков после десяти встреч. У команды Рональда Кумана уже целых четыре поражения. За весь минувший сезон сине-гранатовые проиграли в примере шесть матчей.