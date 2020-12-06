«Челси» в Лондоне одержал волевую победу над «Лидсом» и стал лидером АПЛ

В 11-м туре чемпионата Англии «Челси» одержал волевую победу в домашнем матче против «Лидса» со счетом 3:1.

Патрик Бэмфорд вывел гостей вперед на четвертой минуте, но в дальнейшем забивали только хозяева. Оливье Жиру восстановил равновесие на 27-й, Курт Зума вывел команду Фрэнка Лэмпарда вперед на 61-й, а Тимо Вернер отличился в компенсированное время второго тайма (90+3).

«Челси» стал лидером АПЛ, набрав 22 очка в 11 встречах.

У «Тоттенхэма» и «Ливерпуля» – по 21. Вечером 6 декабря «шпоры» примут «Арсенал» в лондонском дерби, а команда Юргена Клоппа сыграет дома с «Вулверхэмптоном».

«Лидс» находится на 13-й строчке таблицы, имея 14 очков.