«ПСЖ» в гостях обыграл «Монпелье»

В 13-м туре чемпионата Франции «Монпелье» на своем поле проиграл «Пари Сен-Жермен» со счетом 1:3.

Защитник гостей Колен Догба открыл счет на 33-й минуте, но на 41-й хозяева отыгрались благодаря голу Стефи Мавидиди. Тем не менее, команда Томаса Тухеля добилась победы, забив два мяча во втором тайме. На 77-й минуте отличился Мойзе Кин, а в компенсированное время (90+1) Килиан Мбаппе.

«Пари Сен-Жермен» пока лидирует в лиге 1, набрав 28 очков в 13 встречах, но у «Марселя», который провел на две игры меньше – 24. Если команда Андре Виллаша-Боаша выиграет перенесенные из-за коронавируса домашние матчи против «Ланса» и «Ниццы», то обойдет «ПСЖ» по набранным очкам.

«Монпелье» занимает шестое место, имея 23 очка. Ранее команда из Окситании одержала четыре победы подряд.

12 декабря «Монпелье» примет «Метц». 13 декабря состоится матч «ПСЖ» – «Лион».