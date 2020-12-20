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20 декабря 09:35

Ханс-Дитер Флик: В последних матчах соперники наказывают «Баварию» за каждую допущенную ошибку

Мюнхенский клуб не проигрывает на протяжении 11 игр кряду в чемпионате.

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик оценил победу своей команды над «Байером» (2:1) в матче 13-го тура чемпионата Германии.

– По ходу встречи мы уступали в счете из-за собственной невнимательности. К сожалению, в последнее время соперники наказывают нас за каждую допущенную ошибку. Однако моя команда обладает необходимыми качествами для того, чтобы перевернуть игру в свою пользу. Мы возвращаемся домой с победой, успешно завершив фантастический для нас год, – цитирует Флика клубная пресс-служба мюнхенцев.

Отметим, что «Бавария» набрала 30 очков и поднялась на первое место в турнирной таблице Бундеслиге, опередив леверкузенский клуб на два очка.

3 января мюнхенская команда проведет домашнюю встречу против «Майнца».

источник: ФК «Бавария»
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