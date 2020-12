Гомес оказался вне заявки «Аталанты» на матч с «Ромой»

Атакующий полузащитник «Аталанты» Алехандро Гомес не попал в заявку команды на матч 13-го тура чемпионата Италии против «Ромы», который состоится сегодня, 20 декабря.

Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо, 32-летний аргентинец не примет участие в игре согласно решению главного тренера «бергамасков» Джан Пьеро Гасперини.

Отмечается, что игрок, у которого ухудшились отношения с наставником команды, все ближе к тому, чтобы сменить клуб этой зимой. На футболиста претендует «Милан».

Гомес выступает за Аталанту с сентября 2014 года. В общей сложности он принял участие в 252 матчах, забил 59 голов и отдал 71 ассист. Его контракт рассчитан до конца июня 2022-го.

Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 15 миллионов евро.

Papu Gomez has been excluded from Atalanta squad for tomorrow match against Roma by “technical choice”. The situation is getting complicated.



He’s gonna be sold in January, confirmed. 🇦🇷 #Atalanta #PapuGomez https://t.co/K0qgXyWMAg