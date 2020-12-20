«Интер» заинтересован в покупке Мустафи

Центральный защитник «Арсенала» Шкодран Мустафи входит в сферу интересов «Интера».

Согласно информации Tuttosport, на покупке 28-летнего немца настаивает лично главный тренер миланцев Антонио Конте, считающий игрока «канониров» отличным усилением конкуренцией в обороне. Отмечается, что сделка может состояться в январе.

Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Барселоны».

Мустафи выступает за «Арсенал» с августа 2016 года. В общей сложности он принял участие в 149 матчах, забил девять голов и отдал пять ассистов. Его контракт рассчитан до конца июня 2021-го. Сам игрок отказался продлевать соглашение с лондонцами.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 12 миллионов евро.