Микель Артета: Сейчас я сосредоточен только на том, чтобы исправить текущую ситуацию в «Арсенале»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал свое будущее в лондонском клубе.

Отметим, что после 14 туров Английской премьер-лиги «канониры» занимают 15-е место в турнирной таблице, набрав 14 очков. Команда не может победить на протяжении семи матчей кряду в чемпионате.

– В данный момент я сосредоточен исключительно на том, чтобы вывести команду из нынешней ситуации. При этом необходимо поддерживать в коллективе тот дух борьбы, которые мои парни показывает в каждой игре. Безусловно, наши последние результаты неприемлемы для стандартов этого футбольного клуба, так что это вызов для нас, – цитирует Артету портал Goal.

26 декабря «Арсенал» на своем поле примет «Челси».