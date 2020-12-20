Лотар Маттеус: Сане должен привыкнуть к высокому и агрессивному прессингу «Баварии»

Бывший игрок «Баварии» Лотар Маттеус поделился мнением по поводу игры флангового нападающего мюнхенцев Лероя Сане в гостевом матче 13-го тура чемпионата Германии с «Байером» (2:1).

Напомним, что 24-летний вингер вышел на поле на 32-й минуте после того, как получил повреждение Кингсли Коман. Однако на 68-й минуте он был также заменен.

– Лерой все еще не смог совершить следующий шаг. Он должен привыкнуть к высокому и агрессивному прессингу «Баварии». На данный момент, он имеет проблемы в оборонительной игре – ему необходимо работать над этим компонентом. Думаю, что по этой причине Гвардиола согласился отпустить его из «Манчестер Сити», – цитирует Маттеуса T-Online.

Сане стал игроком «Баварии» в июле этого года. В нынешнем сезоне на счету игрока пять голов и три ассиста в 16 матчах.