Антонио Конте: Это шестая подряд победа «Интера» в серии А, мы приветствуем такое постоянство

Главный тренер «Интера» Антонио Конте прокомментировал победу команды в матче 13-го тура чемпионата Италии.

- Это наша шестая подряд победа в серии А, и мы приветствуем такое постоянство, поскольку оно позволяет нам оставаться на верхних строчках таблицы. Предполагали, что сегодняшний матч может оказаться сложным, «Специя» хорошо организована, пыталась перекрыть свободное пространство и вышла на встречу с очень быстрыми нападающими.

Мы не позволили сопернику многого, но и сами в первой половине встречи тоже не создавали достаточно. Тем не менее, это хорошая победа, особенно с учетом того, что это девятая игра «Интера» подряд, которую мы проводим с интервалом в три дня. Остался один до перерыва, есть некоторая усталость, и нет смысла это отрицать, но мы должны сжать зубы и довести это до конца, - приводит слов Конте Football Italia.

Добавим, что после этой игры «Интер» набрал 30 очков и расположился на второй строчке в турнирной таблице серии А, уступая лидирующему в чемпионате «Милану» одно очко.