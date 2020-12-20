Куинси Промес: Приятно снова сосредоточиться на футболе

Нападающий «Аякса» Куинси Промес после возвращения в состав команды высказался о ситуации с арестом.

- Мне нечего скрывать. Приятно снова сосредоточиться на футболе. Это был шок для всех, но я рад, что меня освободили так быстро. Мне больше нечего сказать об этом. Это часть моей личной жизни. Теперь я свободен, и думаю, этого достаточно.

Здорово, что клуб поддерживает меня, не только Эрик тен Хаг, но и партнеры по команде. Приятно, что люди верят в меня, это очень помогает. Не хочу тратить больше сил и энергии на второстепенные дела. Это сложная ситуация для всех, но надо смотреть в будущее, потому что мы еще можем на него повлиять. То, что случилось, случилось, - приводит слова Промеса De Telegraaf.

Напомним, что Промес был арестован в прошлое воскресенье по обвинению в нанесении ножевых ранений одному из членов семьи. Он был освобожден во вторник, но все еще остается подозреваемым. Нападающий отрицает свою вину, поэтому «Аякс» не видит причин не допускать его к матчам.