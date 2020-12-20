«МЮ» разгромил «Лидс» со счетом 6:2 и вышел на третье место в АПЛ

Матч 14-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» – «Лидс» завершился крупной победой «красных дьяволов» – 6:2.
В их составе по дублю оформили Скотт Мактоминей и Бруну Фернандеш. Также отличились Виктор Линделеф и Дэниел Джеймс. У гостей по голу забили Лиам Купер и Стюарт Даллас.
Таким образом, «Юнайтед», имея одну игру в запасе, вышел на третье место в таблице, набрав 26 очков. В активе «Лидса» – 17 очков и 14-я позиция.
26 декабря «МЮ» сыграет на выезде с «Лестером», а «Лидс» днем позже примет «Бернли».
АПЛ. 14-й тур
«Манчестер Юнайтед» – «Лидс» – 6:2 (4:1)
Голы: 1:0 – 2 Мактомини, 2:0 – 3 Мактомини, 3:0 – 20 Бруну Фернандеш, 4:0 – 37 Линделеф, 4:1 – 41 Купер, 5:1 – 66 Джеймс, 6:1 – 70, пенальти Бруну Фернандеш, 6:2 – 73 Даллас.
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Магуайр, Уан-Биссака, Шоу (Теллес, 60), Линделеф, Джеймс, Фред, Бруну Фернандеш (ван де Бек, 71), Мактомини, Марсьяль, Рэшфорд (Кавани, 71).
«Лидс»: Мелье, Эйлинг, Даллас, Купер (Дэвис, 72), Клих (Шеклтон, 46), Харрисон, Алиоски, Филлипс (Стрейк, 46), Рафинья, Бэмфорд, Родриго.