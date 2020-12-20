«МЮ» разгромил «Лидс» со счетом 6:2 и вышел на третье место в АПЛ

Матч 14-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» – «Лидс» завершился крупной победой «красных дьяволов» – 6:2.

В их составе по дублю оформили Скотт Мактоминей и Бруну Фернандеш. Также отличились Виктор Линделеф и Дэниел Джеймс. У гостей по голу забили Лиам Купер и Стюарт Даллас.

Таким образом, «Юнайтед», имея одну игру в запасе, вышел на третье место в таблице, набрав 26 очков. В активе «Лидса» – 17 очков и 14-я позиция.

26 декабря «МЮ» сыграет на выезде с «Лестером», а «Лидс» днем позже примет «Бернли».

АПЛ. 14-й тур