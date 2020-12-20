«Аталанта» одержала волевую победу над «Ромой»

Футболисты «Аталанты» переиграли «Рому» в домашнем матче 13-го тура чемпионата Италии со счетом 4:1.

В составе римского клуба голом отметился Эдин Джеко (3-я минута), у команды из Бергамо отличились Дуван Сапата (59), Робин Гозенс (70), Луис Мурьель (72) и Йосип Иличич (85).

Отметим, что российский полузащитник Алексей Миранчук вышел на поле на 81-й минуте, заменив Руслана Малиновского.

После этой игры «Аталанта» набрала 21 очко и поднялась на седьмую строчку в турнирной таблице серии А. «Рома», имея в активе 24 очка, занимает четвертое место.

Чемпионат Италии

13-й тур