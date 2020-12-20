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20 декабря 22:11
автор: Артур Гичунцев

Бьельса – о поражении от «МЮ»: «Лидсу» не хватило хладнокровия и эффективности

Встреча прошла на «Олд Траффорд».

Главный тренер «Лидса» Марсело Бьельса прокомментировал разгромное поражение от «Манчестер Юнайтед» (2:6) в 14-м туре АПЛ.

«Мы могли вернуться в игру, но нам не хватило хладнокровия и эффективности. Соперник реализовал свои моменты, а мы – нет.

Мы играли на встречных курсах. В перерыве я попытался укрепить центр поля, чтоб завоевать мяч. Нам нужно было сокращать отрыв. Мы бились, но этого не хватило», – цитирует аргентинца ВВС.

Напомним, «МЮ», имея одну игру в запасе, вышел на третье место в таблице, набрав 26 очков. В активе «Лидса» – 17 очков и 14-я позиция.

26 декабря «МЮ» сыграет на выезде с «Лестером», а команда Бьельсы днем позже примет «Бернли».

источник: «Советский спорт»
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