Гасперини – после победы над «Ромой»: Я доволен игрой Миранчука

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини высказался о выступлении полузащитника Алексея Миранчука в матче 13-го тура чемпионата Италии против «Ромы» (4:1).

«Я доволен его игрой. Теперь у нас будет больше вариантов состава, что поможет достичь поставленных целей», – сказал специалист, чьи слова приводит Football Italia.

Напомним, 25-летний Миранчук вернулся в строй после коронавирусной инфекции.

Добавим, что он играет в серии А с осени 2020 года. В его активе 12 матчей, четыре гола и один голевой пас.