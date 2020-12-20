Роналду получил награду Golden Foot (фото)

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду стал победителем премии Golden Foot. Напомним, этот приз вручается игроку от 28 лет за вклад в развитие футбола. Его выбирают болельщики со всего мира.

«Для меня большая честь получить этот приз и увековечить свое имя рядом с величайшими легендами футбола. Хочу поблагодарить всех болельщиков. Я искренне польщен», – написал 35-летний португалец в своем Instagram, выложив следующее фото:

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Добавим, что в 2020 году Роналду выиграл с «Ювентусом» серию А. На его счету 33 матча и 31 гол. Также он стал первым игроком с 1961 года, кто сумел забить более 32 мячей в чемпионате Италии в течение года.