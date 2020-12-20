Сульшер – о победе над «Лидсом»: Безумный матч. Счет мог быть 12:4

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер поделился эмоциями после разгромной победы над «Лидсом» в 14-м туре АПЛ.

«Мы показали невероятную игру и заставили соперника играть по нашим правилам. Этот матч – настоящее безумие. Думаю, что счет мог быть 12:4.

Что касается борьбы за чемпионский титул, то сейчас это обсуждать бессмысленно. Пройдена только треть сезона. Возможно, в апреле мы сможем поговорить об этом, но не сейчас», – цитирует норвежца ВВС.

«Юнайтед», имея одну игру в запасе, вышел на третье место в таблице, набрав 26 очков. В активе «Лидса» – 17 очков и 14-я позиция.

26 декабря «МЮ» сыграет на выезде с «Лестером», а команда Марсело Бьельсы днем позже примет «Бернли».