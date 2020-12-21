«Лацио» всухую обыграл «Наполи», Иммобиле забил 14-й гол в сезоне

Матч 13-го тура серии А «Лацио» – «Наполи» завершился победой столичного клуба – 2:0.

В их составе по голу забили Чиро Иммобили и Луис Альберто. Первый также отметился голевой передачей.

Таким образом, «орлы», набрав 21 очко, вышли на восьмое место в таблице, а команда Дженнаро Гаттузо занимает пятую строчку. В ее активе 23 очка.

Серия А. 13-й тур

«Лацио» – «Наполи» – 2:0 (1:0)