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21 декабря 00:49
автор: Артур Гичунцев

«Лацио» всухую обыграл «Наполи», Иммобиле забил 14-й гол в сезоне

Встреча прошла в Риме.

Матч 13-го тура серии А «Лацио» – «Наполи» завершился победой столичного клуба – 2:0.

В их составе по голу забили Чиро Иммобили и Луис Альберто. Первый также отметился голевой передачей.

Таким образом, «орлы», набрав 21 очко, вышли на восьмое место в таблице, а команда Дженнаро Гаттузо занимает пятую строчку. В ее активе 23 очка.

Серия А. 13-й тур

«Лацио» – «Наполи» – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – 9 Иммобиле, 2:0 – 56 Луис Альберто.

«Лацио»: Рейна, Худт, Луис Фелипе (Габаррон, 85), Раду, Лаццари, Милинкович-Савич (Акпа-Акпро, 85), Марушич, Луис Альберто, Эскаланте (Катальди, 80), Иммобиле (Перейра, 80), Кайседо (Мурики, 67).

«Наполи»: Оспина, Кулибали (Манолас, 55), Ди Лоренцо, Максимович, Мариу Руй (Гулям, 64), Фабиан Руис, Зелиньски, Политано (Элмаз, 55), Бакайоко (Лоботка, 64), Лосано (Малькюи, 74), Петанья.

Предупреждения: Худт (11), Лосано (13), Эскаланте (24), Кулибали (30), Иммобиле (42), Лоботка (75), Лаццари (90).

источник: «Советский спорт»
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