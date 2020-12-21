«Лацио» всухую обыграл «Наполи», Иммобиле забил 14-й гол в сезоне

Матч 13-го тура серии А «Лацио» – «Наполи» завершился победой столичного клуба – 2:0.
В их составе по голу забили Чиро Иммобили и Луис Альберто. Первый также отметился голевой передачей.
Таким образом, «орлы», набрав 21 очко, вышли на восьмое место в таблице, а команда Дженнаро Гаттузо занимает пятую строчку. В ее активе 23 очка.
Серия А. 13-й тур
«Лацио» – «Наполи» – 2:0 (1:0)
Голы: 1:0 – 9 Иммобиле, 2:0 – 56 Луис Альберто.
«Лацио»: Рейна, Худт, Луис Фелипе (Габаррон, 85), Раду, Лаццари, Милинкович-Савич (Акпа-Акпро, 85), Марушич, Луис Альберто, Эскаланте (Катальди, 80), Иммобиле (Перейра, 80), Кайседо (Мурики, 67).
«Наполи»: Оспина, Кулибали (Манолас, 55), Ди Лоренцо, Максимович, Мариу Руй (Гулям, 64), Фабиан Руис, Зелиньски, Политано (Элмаз, 55), Бакайоко (Лоботка, 64), Лосано (Малькюи, 74), Петанья.
Предупреждения: Худт (11), Лосано (13), Эскаланте (24), Кулибали (30), Иммобиле (42), Лоботка (75), Лаццари (90).