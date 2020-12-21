СМИ: ЦСКА ведет переговоры о трансфере ганского полузащитника Току

Московский ЦСКА намерен укрепить центральную линию. Об этом сообщает Kickgh.com.

По данным источника, армейцы ведут переговоры о подписании 20-летнего полузащитника Эммануэля Току, выступающего в клубе второго дивизиона чемпионата Дании «Фремад Амагер».

Напомним, футболист перебрался в Данию с 30 августа 2019 года. В текущем сезоне он провел 20 матчей, забил девять голов и отдал три голевых паса. Его контракт в силе до 30 июня 2023 года, а трансферный ценник составляет 150 тысяч евро.