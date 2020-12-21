Бывший капитан сборной Египта: Салах рассказал мне, что несчастлив в «Ливерпуле»

Бывший капитан сборной Египта Мохамед Абутрика сообщил, что нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах недоволен своим положением в клубе.

«Я звонил Салаху по поводу его положения в команде, и он расстроен. Но это никогда не повлияет на его игру. Я знаю, что Мохамед несчастлив в «Ливерпуле». Он рассказал мне причины, но я не могу говорить об этом публично. Одна из вещей, разозливших Салаха, — он не был капитаном в матче с «Мидтьюлландом», — цитирует Абутрику Goal.com.

Напомним, Салах перешел в «Ливерпуль» из «Ромы» в 2017 году. Египтянин помог мерсисайдцам выиграть Лигу чемпионов и чемпионат Англии.

В текущем сезоне он провел за английский клуб 21 матч во всех турнирах, забил 16 голов и сделал четыре результативные передачи.