Гинтарас Стауче: Не надо расхваливать Сафонова и Максименко, дайте им спокойно развиваться

Тренер вратарей сборной России Гинтарас Стауче поделился мнением о прогрессе молодых голкиперов Матвея Сафонова и Александра Максименко.

«Они оба еще в начале карьерного пути, им надо дать спокойно делать свою работу. Мы должны стараться, чтобы молодые игроки после нескольких матчей не были вознесены до небес, что в России является бедой.

Тренеры, журналисты, комментаторы и эксперты должны не только обдуманно хвалить, но и указывать на ошибки, которые игроки делают, а они их делают. Даже в хороших играх они ошибаются, и я как тренер вратарей вижу это. Не надо их расхваливать, дайте им спокойно развиваться!

Надо, чтобы ребята отыграли три-четыре сезона на хорошем уровне. Они еще молодые, у них спады будут — и это нормально, просто так все не приходит», - цитирует Стауче ТАСС.

Напомним, 21-летний Сафонов является воспитанником «Краснодара». В текущем сезоне он провел за клуб 20 матчей, пропустил 28 голов и четыре раза сыграл «на ноль».