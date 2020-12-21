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21 декабря 09:07
автор: Юрий Нечаев

Гинтарас Стауче: Не надо расхваливать Сафонова и Максименко, дайте им спокойно развиваться

Оба футболиста еще не дебютировали за сборную России.

Тренер вратарей сборной России Гинтарас Стауче поделился мнением о прогрессе молодых голкиперов Матвея Сафонова и Александра Максименко.

«Они оба еще в начале карьерного пути, им надо дать спокойно делать свою работу. Мы должны стараться, чтобы молодые игроки после нескольких матчей не были вознесены до небес, что в России является бедой.

Тренеры, журналисты, комментаторы и эксперты должны не только обдуманно хвалить, но и указывать на ошибки, которые игроки делают, а они их делают. Даже в хороших играх они ошибаются, и я как тренер вратарей вижу это. Не надо их расхваливать, дайте им спокойно развиваться!

Надо, чтобы ребята отыграли три-четыре сезона на хорошем уровне. Они еще молодые, у них спады будут — и это нормально, просто так все не приходит», - цитирует Стауче ТАСС.

Напомним, 21-летний Сафонов является воспитанником «Краснодара». В текущем сезоне он провел за клуб 20 матчей, пропустил 28 голов и четыре раза сыграл «на ноль».

22-летний Максименко является выпускником академии «Спартака». В его активе в нынешнем сезоне также 20 матчей, в которых он пропустил 22 гола и пять раз сохранил ворота в неприкосновенности.

источник: ТАСС
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