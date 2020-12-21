Защитник «Генка» Мехле близок к переходу в «Аталанту»

Защитник «Генка» Йоаким Мехле в зимнее трансферное окно перейдет в «Аталанту».

Как сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере, стороны уже договорились об условиях сделки. Итальянский клуб заплатит за 23-летнего правого защитника восемь миллионов евро без учета бонусов.

Мехле перешел в «Генк» в 2017 году. В текущем сезоне он провел за клуб 16 матчей, забил один гол и сделал четыре результативные передачи.

Добавим, что футболист провел шесть игр в футболке сборной Дании и отметился одним забитым мячом.