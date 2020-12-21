«Арсенал» не планирует увольнять Артету

Лондонский «Арсенал» не планирует увольнять Микеля Артету с должности главного тренера, сообщает Daily Mail.

По информации источника, руководство «канониров» поддерживает 38-летнего специалиста, а текущие трудности считает неизбежными для команды, находящейся в переходном периоде.

Напомним, 19 декабря «Арсенал» в гостях проиграл «Эвертону» со счетом 1:2. Лондонцы продлили серию без побед в чемпионате Англии до семи матчей (две ничьи и пять поражений). В 14 встречах команда набрала 14 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице АПЛ.