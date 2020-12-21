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21 декабря 10:42

Дуван Сапата: Гомес все еще является капитаном «Аталанты», мы надеемся вновь увидеть его на поле

Нападающий «Аталанты» Дуван Сапата после победного результата в матче 13-го тура серии А против «Ромы» (4:1) поделился мнением по поводу ситуации с возможным уходом из клуба атакующего полузащитника Алехандро Гомеса.

Напомним, что 32-летний аргентинец не принимал участие во вчерашней игре, так как не был включен в заявку команды согласно решению главного тренера Джан Пьеро Гасперини.

– Гомес все еще является одним из нас, он наш капитан. Мы надеемся вскоре увидеть его на поле вместе с нами, – цитирует Сапату Sky Sport Italia.

Отмечается, что игрок, у которого ухудшились отношения с наставником «бергамасков», все ближе к тому, чтобы сменить клуб этой зимой. На футболиста претендуют «Интер» и «Милан».

Гомес выступает за Аталанту с сентября 2014 года. В общей сложности он принял участие в 252 матчах, забил 59 голов и отдал 71 ассист. Его контракт рассчитан до конца июня 2022-го.

Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 15 миллионов евро.

источник: Sky Sport Italia
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