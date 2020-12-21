Агент Йовича в понедельник встретится с руководством «Милана»

Нападающий «Реала» Лука Йович может продолжить карьеру в Италии.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, уже в понедельник, 21 ноября, агент сербского форварда проведет переговоры с руководством «Милана».

Напомним, Йович перешел в «Реал» из «Айнтрахта» в 2019 году. Всего за мадридский клуб он провел 32 матча, забил два гола и сделал две результативные передачи.

В текущем сезоне 22-летний нападающий лишь пять раз появлялся на поле, не отметившись результативными действиями.