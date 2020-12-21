Игорь Семшов: Думаю, что борьба за первое место в РПЛ уже закончилась, «Зенит» никому не даст шансов

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов выразил мнение, что «Зенит» защитит свой титул чемпиона России в нынешнем сезоне.

Напомним, что перед зимней паузой подопечные Сергея Семака набрали 41 очков по итогам 19 туров. Идущий вторым ЦСКА отстает от лидера на четыре очка.

– Боюсь, что не будет никаких серьезных перестановок в высшей части турнирной таблицы чемпионата. Мы видели, что даже когда «Зенит» участвовал в Лиге чемпионов, их никто не смог обогнать и даже догнать. Думаю, без еврокубков они никому не дадут шансов. Да, за второе-третье место будет борьба, но за первое, к сожалению, борьба закончилась, – цитирует Семшова «Матч ТВ».

27 февраля петербургский клуб на своем поле примет «Ростов».