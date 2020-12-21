Борис Игнатьев: Думаю, что «Краснодар» попадет в тройку лучших по итогам нынешнего сезона РПЛ

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев оценил перспективы «Краснодар» во второй части Российской Премьер-лиги.

После 19 туров команда Мурада Мусаева расположилась на седьмом месте в турнирной таблице, набрав пять очков. От лидирующей тройки «быки» отстают на пять очков.

– «Краснодар» будет замыкать тройку по итогам чемпионата. В последних матчах они смогли найти свою игру. Содержанием этот футбол отличается от действий многих команд в России. По умению взаимодействовать и заставлять соперника ошибаться «Краснодар» сопоставим с «Зенитом» и ЦСКА, – цитируют Игнатьева «Известия».

После зимнего перерыва в РПЛ краснодарский клуб сыграет дома против «Урала». Матч состоится 27 февраля.