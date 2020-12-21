Сафонов должен был дебютировать за сборную России в ноябре

Тренер вратарей сборной России Гинтарас Стауче рассказал, что голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов должен был дебютировать за национальную команду в одном из ноябрьских матчей.

Футболист получил вызов в сборную, но сдал сомнительный тест на коронавирус и был вынужден пропустить сбор.

«Думали о том, чтобы он сыграл один матч. Мы получаем игроков, наш медицинский штаб следит за их состоянием, смотрим на то, как они выглядят на поле. Исходя из этого, готовим их к играм. Сафонова мы готовили к одному матчу, но получилось так, как получилось. Пандемия ударила по всему миру, не обошла она стороной и нас», - цитирует Стауче ТАСС.

Напомним, 21-летний Сафонов является воспитанником «Краснодара». В текущем сезоне он провел за клуб 20 матчей, пропустил 28 голов и четыре раза сыграл «на ноль».