Дмитрий Комбаров: Есть желание попробовать свои силы в МЛС

Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров признался, что хотел бы продолжить карьеру в МЛС.

«Если не получится с РПЛ, то хотелось бы поехать в Америку, попробовать в МЛС, перед новым сезоном мы с агентом это обсуждали. Это не идея фикс, а просто желание, ничем не подкрепленное. Здесь дело не только в футболе, а еще хочется посмотреть, как живут на том континенте. Я три раза был в США, абсолютно другая вселенная – менталитет, архитектура, общение. Поэтому мне бы очень хотелось там пожить и поиграть – увидеть другой мир, язык подучить, расширить кругозор. В идеале еще в теплое и современное место, а не в деревню», - цитирует футболиста Sports.ru.

Напомним, Комбаров является чемпионом России в составе «Спартака». С июля 2019 года защитник выступает за «Крылья Советов».

В текущем сезоне 33-летний футболист провел за самарский клуб 22 матча, забил один гол и сделал две результативные передачи.