«Локомотив» показал, как Баринов восстанавливается после травмы колена (видео)

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов продолжает восстановление после тяжелой травмы колена.

На странице клуба в твиттере опубликован фрагмент занятия футболиста.

Дима Баринов продолжает восстанавливаться и будет ежедневно тренироваться в Черкизове до 29 декабря 💪🏻



В этот раз он занимался не один, а вместе со своим племянником Димой 🤗 pic.twitter.com/47cZX6NmjM — «Локомотив» (@fclokomotiv) December 20, 2020

«В этот раз он занимался не один, а вместе со своим племянником Димой», — сообщает пресс-служба железнодорожников.