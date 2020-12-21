СМИ: Облак может перейти в «ПСЖ»

Голкипер мадридского «Атлетико» Ян Облак хочет сменить клубную прописку. Об этом сообщает Daily Mail.

Согласно источнику, голкипер решил найти для себя новую мотивацию и рассчитывает выиграть Лигу чемпионов. Отмечается, что им активно интересуется «ПСЖ», хотя, «матрасники» не намерены продавать своего футболиста.

Напомним, 27-летний Облак провел в текущем сезоне 18 матчей, пропустил 13 мячей и 10 раз оставлял ворота «сухими», а его контракт с клубом действует до 30 июня 2023 года.