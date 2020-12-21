Роберт Левандовски: На данный момент Месси и Роналду нет равных в мире

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски считает, что форварды Лионель Месси и Криштиану Роналду по-прежнему являются лучшими футболистами в мире.

– Лионель и Криштиану на протяжении долгого времени находятся на вершине – им нет равных в футболе. Однако если обратиться к статистике прошлого и текущего сезонов, то можно сказать, что я тоже забил немало голов. Я все еще не могу представить себя за одним столом с Месси и Роналду, но, думаю, я мог бы их пригласить на обед к себе, – цитирует Левандовски France Football.

Отметим, что недавно 32-летний поляк обошел обоих нападающих в голосовании за приз лучшему игроку текущего года от ФИФА.