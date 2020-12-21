Йович, Милик и Льоренте могут перейти «Милан»

Руководство «Милана» планирует оформить несколько подписаний. Об этом сообщает Calciomercato.
По данным источника, «россонери» хотят пригласить форварда «Реала» Луку Йовича, нападающего ПСВ Дониелла Малена и двух футболистов «Наполи» – форварда Аркадиуша Милика и нападающего Фернандо Льоренте.
Напомним, в текущем сезоне «Милан» занимает первое место в таблице, набрав 31 очко.
23 декабря подопечные Стефано Пиоли примут на «Сан-Сиро» римский «Лацио». Встреча стартует в 22.45 мск.
источник: «Советский спорт»