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21 декабря 19:00

Игорь Лебедев: Готов обсудить участие в выборах президента РФС

Выборы президента Российского футбольного союза запланированы на 4 февраля.

Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев не исключил своего участия в выборах президента РФС.

- Я не могу сам выдвинуть свою кандидатуру на пост президента РФС, потому что устав не предусматривает такого. Но если кто-то примет такое решение, то я готов его обсуждать. Что касается желания вернуться в исполком РФС, то оно у меня присутствует, - цитирует Лебедева ТАСС.

Напомним, что президентом РФС с 22 февраля 2019 года является председатель правления компании «Газпром нефть» Александр Дюков.

источник: ТАСС
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