Игорь Лебедев: Готов обсудить участие в выборах президента РФС

Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев не исключил своего участия в выборах президента РФС.

- Я не могу сам выдвинуть свою кандидатуру на пост президента РФС, потому что устав не предусматривает такого. Но если кто-то примет такое решение, то я готов его обсуждать. Что касается желания вернуться в исполком РФС, то оно у меня присутствует, - цитирует Лебедева ТАСС.

Напомним, что президентом РФС с 22 февраля 2019 года является председатель правления компании «Газпром нефть» Александр Дюков.