Дмитрий Селюк: «Сочи» не собирается рассматривать кандидатуру Газизова

– Я могу заявить со стопроцентной уверенностью, что никто в футбольном клубе «Сочи» не рассматривал, не рассматривает и не собирается рассматривать кандидатуру Шамиля Газизова на должность генерального директора, – категоричен Дмитрий Селюк.

– Вы заявляете это так уверенно. Откуда у вас такая информация?

– Я очень плотно общаюсь с хозяином клуба. Никто Газизова не рассматривал на эту должность. Не удивлюсь, если завтра появится новость, что «Манчестер Сити» рассматривает его кандидатуру на подобную должность.

В Сочи, но не в футбольном клубе, а в городе, его ждут разве что в качестве отдыхающего. Где Шамиль может потратить заработанные в «Спартаке» деньги.