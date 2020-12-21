Ширер не уверен в том, что «Арсенал» сможет сохранить прописку в премьер-лиге

Бывший капитан сборной Англии Алан Ширер выразил сомнения в том, что «Арсенал» сможет остаться в премьер-лиге по окончании текущего сезона.

- Я не был бы так уверен. Не с этой командой и не с таким отношением некоторых из этих футболистов. Артета должен волноваться, полагаясь на эту группу игроков, пытающихся спасти его работу. Двенадцать голов за весь сезон… В матче с «Эвертоном» Пепе не был готов идти в штрафную, он бегал трусцой, иногда ходил пешком. Он должен делать больше. В этой команде есть несколько игроков, которые не отдают все за своего тренера, - цитирует Ширера BBC.

Добавим, что «Арсенал» набрал 14 очков в 14 матчах, восемь из которых проиграл. Поражение со счетом 2:1 от «Эвертона» в минувшую субботу оставило команду Микеля Артеты на четыре очка выше зоны вылета.