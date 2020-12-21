Антон Фетисов – о дисквалификации Тедеско: Вероятно, «Спартак» подаст апелляцию

Глава департамента по коммуникациям «Спартака» Антон Фетисов сообщил, что клуб официального решения КДК РФС, после чего, вохможно, подаст апелляцию.

- Вероятно, мы подадим апелляцию, но сначала официальное решение должно прийти к нам в клуб, - передает слова Фетисова ТАСС.

Ранее сообщалось, что специалист спровоцировал конфликт с подтрибунном помещении, а также устроил перепалку с тренером черноморского клуба Дмитрием Бородиным.

Добавим, что сразу по окончании матча 19-го тура РПЛ с «Зенитом» тренер красно-белых заявил, что не будет продлевать контракт с московской командой.