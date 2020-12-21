Анатолий Бышовец: Поступок Панина говорит о безнаказанности наших судей

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец прокомментировал поступок судьи.

- Судьи тоже являются участниками матча и зрелища. Это большое нарушение, конечно. Это даже больше, чем нарушение. Тем более, в то время, когда столько нареканий к судьям. Конечно, такой поступок - однозначно порочащий судей фактор. В алкоголе ли дело? Нет, в самом факте встречи. Трудно представить, чтобы что-то подобное происходило за рубежом. Это поступок, который говорит о безнаказанности наших судей, - приводит слова Бышовца «РИА Новости».

Напомним, что в понедельник стало известно, что главный арбитр матча 18-го тура российской премьер-лиги между «Сочи» и «Спартаком» отстранен от судейства на неопределенное время за нарушение кодекса поведения.