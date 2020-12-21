Владимир Федотов: «Сочи» попытается вернуть Кокорина

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов признался, что руководство хочет вернуть нападающего «Спартака» Александра Кокорина. Ранее сообщалось, что столичный клуб хочет избавиться от игрока в зимнее трансферное окно.

«Вернуть или не вернуть… Ну попытаемся, наверное. Хотя тут уже аренда будет. Когда Санька уезжал, мы передавали ему посыл – что будем болеть за него в каком-нибудь зарубежном клубе.

Надеюсь, если аренда с «Фиорентиной» удастся, которую тут нарисовали, это будет возможность уйти из-под давления. Хотя он достаточно стойкий в этом отношении», – сказал Федотов в эфире «Радио Маяк».

Добавим, что в итальянском клубе уже исключили подписание Кокорина, отметив, что в данный момент это невозможно.