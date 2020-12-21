Финал Кубка Английской футбольной лиги перенесен на 25 апреля

Финал Кубка Английской футбольной лиги сезона-2020/21 перенесен с февраля на апрель в надежде, что больше болельщиков смогут посетить «Уэмбли».

«Целью лиги является проведение финала с участием как можно большего числа болельщиков, и поэтому было принято решение перенести финал с его первоначальной даты.

Количество болельщиков будет зависеть от правительственных указаний, действующих в то время, и есть надежда, что перенос даты на более поздний срок даст клубам и их фанатам лучшую возможность лично присутствовать на мероприятии», - говорится в официальном заявлении EFL.