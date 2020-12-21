ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболБиатлонФормула 1Итоги года>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
21 декабря 22:29

АЕК на своем поле не смог обыграть «Волос»

Клуб из Афин доигрывал встречу вдевятером.

Футболисты АЕКа под руководством Массимо Карреры не смогли обыграть «Волос» в домашнем матче 13-го тура чемпионата Греции.

Встреча прошла на стадионе «Георгиос Камарас» и завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев поля голами отметились Муамер Танкович (3-я минута) и Карим Ансарифард (70), у гостей отличились Франко Феррари (16) и Амр Варда (34).

Отметим, что на 74-й минуте за две желтые карточки был удален защитник афинской команды Паулинью, а на 88-й прямую красную получил хавбек Евгений Шахов. У клуба из «Волоса» на 83-й минуте был удален защитник Родриго Коломбо.

После этой игры АЕК набрал 24 очка в 12 матчах и расположился на четвертой строчке в турнирной таблице чемпионата. «Волос», имея в активе 16 очков, занимает седьмое место.

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Новый Hennessey Venom F5 может стать самым быстрым гиперкаром на планетеСтали известны лучшие хоккеисты Кубка Первого каналаВ шоу Евгения Плющенко "Лебединое озеро" выступит фигуристка Станислава КонстантиноваАндрей Аршавин публично унизил Юлию БарановскуюВергара предстала полностью обнаженнойТакое случается раз в 10 лет: конфуз игрока "Ман Сити" на поле
На хоккее в Мытищах кидались клюшками и бутылками. Подробности инцидента в матче КХЛ
Спойлер: пострадавших нет – "Куньлунь" и "Авангард" играли без зрителей.
Жаль, что Газизов в «Сочи» – это утка. А то в Москву полетела бы перчатка
Если верить многочисленных слухам, продолжение карьеры Шамиля Газизова могло бы получиться весьма любопытным.
Великий Нортуг доигрался с наркотиками. Теперь его зовут в Россию
Знаменитый норвежский лыжник Петтер Нортуг приговорен к семи месяцам тюрьмы и пожизненно лишен водительских прав.
Расизм не обнаружен. Как воспринимать наказание Тедеско за скандал в Сочи
КДК РФС вынес решение по главному тренеру "Спартака" Доменико Тедеско, который, даже если останется в команде, пропустит начало весенней части сезона.
От Старого Нового года до Дня Победы. НХЛ утвердила календарь-2021
Клубы Национальной хоккейной лиги проведут в регулярном чемпионате по 56 матчей внутри четырех дивизионов с 13 января по 8 мая.
Фернандес больше не холостяк. СуперМарио окольцевали
Защитник сборной России Марио Фернандес сыграл свадьбу.
Куда податься Кокорину после «Спартака»? «Юнайтед Виктори» и «Валенсия» – как варианты
Нападающему красно-белых Александру Кокорину нет нужды мучить себя тренировками и игрой в РПЛ. Или еще не все потеряно?
Ставка на красоту. Дарья Валитова – спутница Кокорина, который предпочел «Спартаку» Мальдивы
Александр Кокорин должен был тренироваться на базе "Спартака" до конца года, однако 17 декабря отправился на моря. А вот кто составит форварду компанию.
Ковальчук станет «ястребом». Почему суперзвезда возвращается в Россию
Илья Ковальчук так и не нашел новый клуб за океаном и готов продолжить карьеру на родине.
Изучал русский, знаком с Обамой, дружит с принцем Гарри. За кого выходит Шарапова
Знаменитая российская теннисистка Мария Шарапова объявила на своей странице в Инстаграме о помолвке с Александром Гилксом. Рассказываем, кто это.

Марадона, CAS, Тедеско, РПЛ - итоги спорта за неделю

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика