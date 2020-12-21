АЕК на своем поле не смог обыграть «Волос»

Футболисты АЕКа под руководством Массимо Карреры не смогли обыграть «Волос» в домашнем матче 13-го тура чемпионата Греции.

Встреча прошла на стадионе «Георгиос Камарас» и завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев поля голами отметились Муамер Танкович (3-я минута) и Карим Ансарифард (70), у гостей отличились Франко Феррари (16) и Амр Варда (34).

Отметим, что на 74-й минуте за две желтые карточки был удален защитник афинской команды Паулинью, а на 88-й прямую красную получил хавбек Евгений Шахов. У клуба из «Волоса» на 83-й минуте был удален защитник Родриго Коломбо.

После этой игры АЕК набрал 24 очка в 12 матчах и расположился на четвертой строчке в турнирной таблице чемпионата. «Волос», имея в активе 16 очков, занимает седьмое место.