Бывший глава скаутской службы «Зенита»: Из академий Европы выпускают космонавтов, а у нас – слесарей

– За время моего пребывания в клубе было много совещаний, и дела академии почему-то всегда обходили стороной. До 17 лет парни варятся в собственном соку, а потом от них что-то требуют на высоком уровне. Если сравнивать с лучшими академиями Европы, то там выпускают космонавтов, людей, готовых к любым вызовам, а у нас – слесарей, – сказал Евменов в эфире телеканала «Матч Премьер».

Напомним, что перед зимней паузой «Зенит» набрал 41 очко по итогам 19 туров. Идущий вторым ЦСКА отстает от лидера на четыре очка.