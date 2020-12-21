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21 декабря 23:57

Андрей Аршавин: В Лиге чемпионов «Зенит» должен показывать другой уровень самоотдачи

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин рассказал о причинах неудачного выступления «Зенита» в Лиге чемпионов.

- В Лиге чемпионов соперники более серьезные и мастеровитые. Если возвратиться к игре против «Спартака», то Дзюба просто подошел к Маслову в первом тайме и почти всю борьбу выиграл. Не задумываясь на него шли диагонали от Ловрена, Сутормина. А если ты подходишь к защитникам в Лиге чемпионов, то там не все так просто выиграть.

В Лиге чемпионов наложились травмы, ковидные истории, «Зенит» не всегда был в полном составе. Было тяжело, «Зенит» больше всех сыграл, больше всех слетал. Но это все вдогонку. Команде надо показывать другой уровень самоотдачи, держания мяча, а в РПЛ его не заставляют это делать, поэтому и возникают проблемы в Лиге чемпионов, - передает слова Аршавина «Матч ТВ».

Напомним, что на групповом этапе Лиги чемпионов «Зенит» не смог одержать ни одной победы, заняв четвертое место и покинув нынешний розыгрыш турнира.

Добавим, что перед зимней паузой клуб из Санкт-Петербурга набрал 41 очко по итогам 19 туров. Идущий вторым ЦСКА отстает от лидера на четыре очка.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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