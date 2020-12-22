Тэмми Абрахам: Еще рано заглядывать в турнирную таблицу

Нападающий «Челси» Тэмми Абрахам прокомментировал крупную победу команды в матче против «Вест Хэма» (3:0).

- «Вест Хэм» - отличная команда, они отлично показали себя в этом году, и нам пришлось проявить терпение, чтобы забить второй и третий гол. Еще рано заглядывать в таблицу, мы должны просто продолжать набирать три очка каждый матч, - приводит слова Абрахама BBC.

Добавим, что после этой встречи «Челси» набрал 25 очков и поднялся на пятую строчку в турнирной таблице АПЛ. «Вест Хэм», имея в активе 21 очко, занимает десятое место.