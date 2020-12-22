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22 декабря 06:50

Роберт Левандовски: В 2012 году я разговаривал с Фергюсоном – он хотел, чтобы я перешел в «МЮ»

Дортмундская «Боруссия» не захотела отпускать своего форварда в Англию.

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски рассказал о своем несостоявшемся переходе в «Манчестер Юнайтед».

– После моего второго года в «Боруссии» у меня состоялся разговор с сэром Алексом Фергюсоном. Он хотел видеть меня в Манчестере. Я также был заинтересован в трансфере и был готов к переговорам, но Дортмунд отказался меня продавать. Я не расстроился, так как в Германии мои дела шли хорошо, – цитирует Левандовски France Football.

Напомним, что 32-летний поляк стал игроком мюнхенского клуба летом 2014 года, присоединившись к команде на правах свободного агента. В общей сложности он провел за баварцев 307 матчей, забил 266 голов и отдал 62 ассиста.

источник: France Football
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