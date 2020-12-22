Алексей Игонин: «Зениту» нужно приобрести защитника, опорного полузащитника и форварда

Напомним, что этим летом сине-бело-голубые потратили на трансферы 32,7 миллионов евро. В команду пришли центральные защитники Дмитрий Чистяков («Ростов») и Деян Ловрен («Ливерпуль»), а также центральный полузащитник Вендел («Спортинг»).

– Команде нужен минимум один защитник, причем уровня Лиги чемпионов. Как с краю, так и в центре. Наверное, нужен еще один игрок, способный сыграть опорного полузащитника. Должны быть данные по отбору такие, как у Оздоева, но еще и чтобы атаковать умел. Третий трансфер… Любому тренеру нужны игроки, умеющие забивать голы. У Дзюбы очень хороший КПД, но те моменты, которые он реализует, создаются не им, слишком много должно сложиться, – цитирует Игонина «Спорт день за днем».

После 19 туров «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко. Идущий вторым ЦСКА отстает на лидера чемпионата на четыре очка.