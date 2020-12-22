Микель Артета: «Арсенал» уже составил список целей на зимнее и летнее трансферные окна

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета подтвердил, что лондонский клуб будет достаточно активен в двух ближайших трансферных окнах.

– Планирование было выполнено, мы знаем кого хотим приобрести в январе, а также летом. Технический директор сейчас занимается трансферными делами, а я сосредоточен на том, чтобы извлечь максимальную пользу из этой команды и игроков, которые у нас есть в данный момент, – цитирует Артету портал Goal.

После 14 туров лондонцы занимают 15-е место в турнирной таблице, набрав 14 очков. 26 декабря «пушкари» сыграют на своем поле против «Челси».