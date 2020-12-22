«Ростов» объявил о создании женской команды

По информации источника, на базе академии ростовчан будут созданы женские молодежные и юношеские коллективы. Главным тренером команды станет Наталья Карасева, которая в прошлом имел опыт выступления на чемпионате мира 1999 года в качестве футболистки.

Отмечается, что женская команда будет базироваться и тренироваться в Новошахтинске.

Новый сезон чемпионата России среди женщин начнется в марте 2021 года.