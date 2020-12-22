Кристиан Нобоа: «Сочи» не хватает Кокорина. Пишу ему: «Брат, а почему бы не вернуться?»

Хавбек «Сочи» Кристиан Нобоа признался, что уговаривает нападающего «Спартака» Александра Кокорина вернуться в команду.

«Ты знаешь, что ты футболист хорошего уровня, но конкуренция, 5-15 игровых минут за матч… Это тяжело. Иногда не хватает Кокорина в «Сочи». Пишу ему: «Брат, а почему бы не вернуться? Ты не играешь, скучаешь по «Сочи», по-моему последнему пасу» – приводит слова эквадорца телеканал «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что московский клуб решил продать Кокорина в зимнее трансферное окно.