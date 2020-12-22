СМИ: Жардим запросил у «Спартака» шесть млн евро в год

Бывший главный тренер «Монако» Леонарду Жардим поставил условия «Спартаку» по вопросу трудового контракта.

Как сообщает «Чемпионат», 46-летний португалец готов возглавить московский клуб, если ему будут платить шесть млн евро в год. Отмечается, что красно-белые могут отказаться от его услуг, хотя, именно португалец является фаворитом в списке руководства.

Добавим, что будучи тренером «Монако», Жардим выигрывал чемпионат Франции, а также выводил команду в полуфинал Лиги чемпионов. До этого он работал с греческим «Олимпиакосом» и лиссабонским «Спортингом».